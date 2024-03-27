Польские фермеры хотят отставки правительства на фоне протестов

Польские фермеры на фоне протестов против агропродукции со стороны Украины намерены добиваться отставки правительства. Об этом сообщил один из лидеров протестов польских аграриев Кшиштоф Хмель, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Начинаем сбор 100 тысяч подписей под общественным проектом об отставке правительства", - отметил он, заявив, что в ближайшее время с этой целью польские фермеры проведут встречу в Варшаве.

Кроме того, Хмель призвал остальных лидеров польских протестов и сельскохозяйственных работников присоединиться к инициативе отправить польское правительство в отставку.

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