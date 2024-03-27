Араз и Эмин Агаларовы оказали финансовую помощь пострадавшим в теракте в "Крокусе"

Араз и Эмин Агаларовы направили 100 млн рублей в помощь пострадавшим в теракте 22 марта, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на пресс-центр компании Crocus Group.

Компания Crocus Group и Фонд Муслима Магомаева окажут помощь пострадавшим в чудовищном теракте в Crocus City Hall. Первые пожертвования на общую сумму 100 млн рублей сделали президент Crocus Group Араз Агаларов и его сын Эмин, президент Agalarov Development.

Средства будут направлены на адресную поддержку семей зрителей и сотрудников, пострадавших в этой трагедии, - реабилитацию, восстановление, лечение и другие нужды людей.

Фонд Муслима Магомаева открыл сбор средств для оперативной и долгосрочной помощи семьям пострадавших. Многие партнеры компании, друзья семьи и артисты, выступавшие на сцене концертного зала, выразили желание внести свой финансовый вклад.

В ближайшее время начнет работу колл-центр для обработки заявок. Отчетность по всем потраченным средствам будет публиковаться на сайте фонда.

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