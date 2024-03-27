Интерпол предупредил о возможной "эпидемии" организованной преступности в мире

Организованная преступность может распространяться по миру подобно эпидемии, ее масштабы увеличиваются. Такое опасение выразил генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мое решение предупредить мир о возможной эпидемии организованной преступности нелегкомысленно", - сказал он в интервью газете The Straits Times. По его словам, работа организованных преступных группировок достигает сейчас такого масштаба, которого "нельзя было представить еще десять лет назад". Шток отметил, что вызвано это, в частности, появлением новых бизнес-моделей, распространением анонимности в интернете и пандемией коронавируса.

Как отметил генеральный секретарь Интерпола, международная организованная преступность стала ключевой угрозой глобальной безопасности, группировки действуют на различных континентах и обладают значительными ресурсами. В частности, по словам Штока, незаконные доходы от преступной деятельности достигают от двух до трех триллионов долларов, но правоохранительным органам удается конфисковать не более 3% от этой суммы. В результате группировки могут и далее вкладывать существенные средства в организацию преступной деятельности.

В ноябре 2023 года президент Интерпола Ахмед Насер ар-Раиси заявил в интервью ТАСС, что борьба с транснациональной преступностью, ставшей "пандемией нашего времени", является приоритетным направлением работы организации. Организация также уделяет внимание инновациям для борьбы с киберпреступностью и преступлениями с применением искусственного интеллекта. В качестве третьего приоритета Ахмед Насер ар-Раиси указал на сотрудничество между полицией разных государств.

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