Рекордное число мигрантов перебрались в Британию

Рекордное число нелегальных мигрантов перебрались в Великобританию на надувных лодках через пролив Ла-Манш по итогам первых трех месяцев текущего года. Об этом свидетельствуют официальные данные, опубликованные МВД Соединенного Королевства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В общей сложности с начала года в Великобританию через Ла-Манш незаконно прибыли 4,6 тыс. человек, что превышает показатели первого квартала 2022 года: тогда в страну приехали 4,5 тыс. нелегалов. Год назад за аналогичный период их число составило 3,7 тыс.

Всего в 2023 году число нелегальных мигрантов, прибывших в Великобританию через Ла-Манш, составило 29,4 тыс. Это почти на треть меньше показателей предыдущего года, что позволило премьер-министру Риши Сунаку говорить об успехах в борьбе с нелегалами. Тем не менее с 2018 года на надувных лодках через Ла-Манш в Великобританию в общей сложности перебрались более 110 тыс. нелегалов, несмотря на обещания правящей Консервативной партии противодействовать незаконной иммиграции. Ранее Сунак называл этот вопрос одним из ключевых приоритетов правительства.

На период рассмотрения заявок на получение убежища нелегалов, как правило, размещают в специальных миграционных центрах, однако количества этих центров недостаточно. Содержание таких иммигрантов, по данным газеты The Times, обходится британским налогоплательщикам примерно в £4 млрд ($5 млрд) в год. В частности, на размещение нелегалов в отелях уходит порядка £6 млн ($7,6 млн) в сутки.

Отправка в Руанду

В этой связи Сунак пообещал, что правительство Великобритании сделает все возможное, чтобы реализовать план, предполагающий отправку нелегальных иммигрантов в Руанду на время рассмотрения их прошений об убежище. Эту программу представил почти два года назад кабинет Бориса Джонсона. План пока так и не удалось воплотить в жизнь из-за позиции британских судов, посчитавших, что депортированным в Руанду нелегалам будет грозить высылка в родные страны, где их жизни и здоровью может грозить опасность.

Чтобы обойти возникшую преграду, правительство Сунака в декабре подписало новое соглашение с Руандой, призванное исключить такую возможность, а также представило новый законопроект: в нем Руанда объявляется безопасной страной, также предусматриваются меры, которые ограничат возможности высылаемых мигрантов оспорить это в суде.

В январе эта инициатива была поддержана Палатой общин британского парламента в трех чтениях, после чего стала обсуждаться в Палате лордов, которые рекомендовали внести ряд изменений в документ. Дискуссии в парламенте продолжатся после выхода законодателей с пасхальных каникул в апреле.

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