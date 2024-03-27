Израиль ввел в Газе систему распознавания лиц

Израиль ввел в секторе Газа экспериментальную систему распознавания лиц для массовой слежки за палестинцами. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источникиŞ передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации отмечается, что система распознавания лиц в секторе Газа заработала еще в декабре 2023 года. Издание утверждает, что эта экспериментальная технология используется для ведения массовой слежки, сбора и каталогизации лиц палестинцев без их ведома или согласия.

NYT подчеркивает, что изначально система использовалась для поиска заложников, которых похитили 7 октября 2023 года, но после начала наземной операции израильской армии в секторе Газа Израиль стал чаще использовать ее для выявления лиц, связанных с ХАМАС и другими палестинскими группировками.

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