Госдеп намерен провести встречу с властями Израиля по Рафаху

Вашингтонская администрация намерена провести встречу с представителями Израиля для обсуждения альтернатив проведению еврейским государством масштабной наземной операции в городе Рафах на юге сектора Газа, но не может подтвердить, что данные контакты состоятся на следующей неделе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Я не могу подтвердить это конкретное сообщение, но могу сказать, что, по нашему мнению, важно, чтобы эта встреча состоялась, - ответил он на вопрос о том, могут ли состояться эти контакты на следующей неделе. - Как мы говорили, план, который Израиль, как он заявил, намерен реализовать в Рафахе, является ошибкой. Он нанесет ужасный ущерб находящемуся там гражданскому населению и ослабит безопасность Израиля. И мы считаем, что есть способ лучше. Мы хотим, чтобы была возможность представить эту лучшую альтернативу израильтянам. Так что мы считаем важным провести эту встречу, но у меня нет новых данных о сроках".

Миллер подчеркнул, что США "не могут поддержать" проведение Израилем масштабной наземной операции в Рафахе. Представитель Госдепартамента ответил утвердительно на вопрос, считают ли США, что проведение Израилем ограниченной военной операции в Рафахе может позволить нанести поражение находящимся там силам радикального движения ХАМАС.

Интернет-портал Axios сообщил со ссылкой на источники, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует направить двух должностных лиц на следующей неделе в Вашингтон для обсуждения возможности проведения масштабной наземной военной операции в Рафахе.

Как заявил ранее Нетаньяху, израильские войска продолжают готовиться к проведению операции в Рафахе, процесс займет некоторое время. 17 марта Нетаньяху сообщил, что Израиль планирует провести операцию в Рафахе через несколько недель. Он подтвердил, что оперативные планы действий в этом городе уже утверждены.

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