Израильские военные хотят закрепить успехи в Газе дипломатическими договоренностями

В Армии обороны Израиля считают, что ее успехи в секторе Газа и на границе с Ливаном приведут к стабильноcти лишь в случае заключения дипломатических соглашений.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом пишет The Jerusalem Post со ссылкой на военные источники.

По их словам, война не завершится без одного или нескольких дипломатических соглашений и политики должны предпринять дипломатические шаги, чтобы победы переросли в долговременный успех и стабильность.

Военные полагают, что без надежного плана по управлению сектором Газа после конца операции ЦАХАЛа группировка ХАМАС легко вернется в ранее зачищенные районы, как это случилось с больницей "Аш-Шифа" в городе Газа. По данным Jerusalem Post, операция в этой больнице займет еще несколько дней, поэтому на ее зачистку уйдет не менее двух недель, а не одна, как предполагалось изначально. Наземную операцию в Рафахе военные не смогут начать в ближайшие несколько недель, к тому же на эвакуацию из Рафаха 1,4 млн гражданских лиц уйдет много недель, причем для них потребуется создавать подходящие условия для жизни.

Издающееся в ОАЭ издание The National пишет со ссылкой на источники, что Израиль планирует создать ополчение из числа местных кланов в секторе Газа, которое могло быть стать противовесом ХАМАС, исполнять роль правоохранительных органов, а также помогать с распределением гуманитарной помощи. "Частично этот план задуман, чтобы вызвать междоусобицу в Газе, обратить друг против друга ХАМАС и ополчение", - такое мнение выразил один из источников. При реализации такого сценария, отмечает The National, Израиль сможет сосредоточиться на обеспечении безопасности границы с анклавом, чтобы не допустить повторение нападений, подобных атаке 7 октября 2023 года. Источники отметили, что Израиль уже разметил сектор Газа на зоны - в качестве подготовки для будущей передачи сформированному ополчению полномочий по обеспечению безопасности в конкретных зонах.

Однако, напоминает издание, в середине марта лидеры кланов в секторе Газа отвергли возможность участвовать в плане Израиля по управлению анклавом после конца операции. По некоторым данным, план составила Служа общей безопасности ("Шин-Бет"), официально о нем не объявляли.

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