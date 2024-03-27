Блинкен и Столтенберг обсудили наращивание поддержки Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудили в телефонном разговоре планы по активизации поддержки Украины со стороны Североатлантического альянса.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера.

По его словам, Блинкен и Столтенберг "обсудили подготовку к предстоящей встрече глав внешнеполитических ведомств стран НАТО, в том числе механизмы наращивания политической и практической поддержки Украины со стороны НАТО". Указанная встреча состоится в Брюсселе в начале апреля.

Кроме того, госсекретарь и генсек альянса говорили о "приоритетах НАТО на саммите в Вашингтоне". Он пройдет в американской столице 9-11 июля.

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