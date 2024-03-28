В Белом доме заявили, что США и Израиль обсуждают новую дату переговоров по Рафаху

Соединенные Штаты и Израиль обсуждают новую дату для переговоров по возможной военной операции в Рафахе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге.

"Мы сейчас работаем с ними, чтобы найти подходящую дату. Они согласились перенести встречу, которая будет посвящена Рафаху, и это очень хорошо", - подчеркнула она.

По словам Жан-Пьер, пока нет приблизительной даты, когда бы такая встреча могла состояться.

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