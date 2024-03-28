Южная Корея расширила антироссийские санкции

Республика Корея ввела санкции против двух юридических и четырех физических лиц из-за их участия в отправке работников сферы информационных технологий КНДР за рубеж и получении валюты, среди них - зарегистрированная в России компания и представители банков КНДР во Владивостоке.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило южнокорейское министерство иностранных дел.

Как считают в Сеуле, юридические лица были связаны с отправкой специалистов из КНДР за рубеж, а физические - с отмыванием денег и другой "незаконной финансовой деятельностью", которая способствовала получению Пхеньяном иностранной валюты. Южнокорейские власти полагают, что эти люди также способствовали обходу санкций.

В список вошли компания из ОАЭ Pioneer Bencont Star Real Estate и российская фирма "Алис". Власти отметили, что последняя связна с компанией по сотрудничеству в сфере развития информационных технологий "Чинён", против которой ранее были введены санкции.

Среди четырех физических лиц двое - представители банков КНДР в России.

В Сеуле отметили, что тесно сотрудничают с США для блокирования незаконной деятельности в киберсфере по добыче средств для ракетной и ядерной программ КНДР. В Вашингтоне ввели санкции против двух компаний и шести физических лиц, среди них есть вышеупомянутые.

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