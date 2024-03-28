https://news.day.az/world/1647669.html Турция поможет США восполнить запасы боеприпасов
Турция поможет США восполнить запасы боеприпасов
Турция поставит Минобороны США 116 тыс. боеприпасов калибра 155 мм для гаубиц M107, которые заменят снаряды, поставляемые Вашингтоном Украине, передает Day.Az.
Соответствующий контракт подписан турецкой компанией Arca Savunma, расположенной в городе Чорум.
Отметим, что в феврале американский посол в Анкаре Джеффри Флейк сообщил, что Турция поможет США пополнить запасы боеприпасов, которые сократились из-за помощи Украине.
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