Казахстан намерен внести вклад в обеспечение мировой продовольственной стабильности

Почти треть жителей планеты до сих пор испытывает нехватку продовольствия, и Казахстан планирует направить свой потенциал на обеспечение безопасности в этой сфере. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на Боаоском азиатском форуме, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Почти треть населения планеты по-прежнему испытывает дефицит продовольствия. Казахстан, являющийся ведущим производителем пшеницы в Центральной Азии, намерен использовать свой сельскохозяйственный потенциал для обеспечения глобальной продовольственной стабильности. Общими усилиями мы должны укреплять международное сотрудничество путем создания целевых программ, совместных агроинновационных центров и трансферта инновационных технологий", - цитирует главу государства его пресс-служба.

Казахстанский лидер также указал на стратегическое значение расширения транзитно-транспортного сотрудничества между странами Азии. "Крайне важно наращивать наши усилия по развитию как существующих, так и новых транспортных маршрутов. В их число входит Транскаспийский международный транспортный маршрут, или так называемый "Срединный коридор", который наиболее эффективно обеспечивает безопасность цепочек поставок между Азией и Европой. В прошлом году объем грузоперевозок по этому маршруту увеличился вдвое и составил 3 млн тонн. В ближайшие годы мы ожидаем, что данный показатель достигнет 10 млн тонн. В то же время Казахстан готов к сотрудничеству со своими соседями в развитии коридора "Север - Юг", - отметил Токаев.

Кроме того, президент Казахстана подчеркнул важность укрепления технологического сотрудничества, особенно в области искусственного интеллекта, с целью обеспечения устойчивого роста мировой экономики. В этом контексте он поддержал "Глобальную инициативу по управлению искусственным интеллектом", выдвинутую Китаем. Токаев также заявил о заинтересованности Казахстана в сотрудничестве с ведущими азиатскими технологическими гигантами в целях реализации совместных инновационных IT-проектов.

В этом году Боаоский азиатский форум проходит 26-29 марта под девизом "Азия и мир: общие вызовы, общая ответственность", российскую сторону на нем представляет заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, которого сопровождает посол РФ в Пекине Игорь Моргулов. Этот форум называют Восточным Давосом - здесь подписываются важные соглашения, согласовываются позиции между представителями деловых и правительственных кругов стран Азии и других регионов.

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