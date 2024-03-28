В соцопросе Байден получил над Трампом небольшое преимущество

Президент США Джо Байден имеет незначительное преимущество над бывшим американским лидером Дональдом Трампом в социологическом опросе, проведенном американским Квиннипиакским университетом, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

При просьбе выбрать между двумя кандидатами Байдена поддержали 48% респондентов, в то время как Трампа - 45%. При включении других кандидатов в опрос Трамп заручился поддержкой 39% участников, Байден - 38%, независимый кандидат Роберт Кеннеди - младший - 13%, кандидат от Партии зеленых Джилл Стайн - 4%, а независимый кандидат Корнел Уэст - 3%.

Бывший американский президент Дональд Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост президента США. Действующий глава государства Джо Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Таким образом, борьба на предстоящих выборах предсказуемо развернется между теми же кандидатами, что и четыре года назад, когда Байден одержал победу над Трампом, добивавшимся переизбрания на высший государственный пост. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

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