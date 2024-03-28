В США сообщили об угрозе применения химического оружия террористами-мигрантами

Нелегальные мигранты могут совершить теракт, применив химическое оружие на территории США. Об этом заявил экс-советник бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Его слова приводит журнал Newsweek, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В данный момент границу пересекает множество китайских нелегальных иммигрантов", - сказал бывший чиновник.

По его мнению, среди них "могут быть люди, занимающиеся контрабандой биологического или химического оружия", и китайские агенты.

"Я обеспокоен тем, что граница настолько открыта", - добавил Болтон.

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