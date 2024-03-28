Спутниковый интернет Starlink заработал в Аргентине

Спутниковый интернет Starlink компании SpaceX заработал в Аргентине, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Starlink теперь доступен в Аргентине, став седьмой страной в Южной Америке и 72-й в мире, где люди могут получить доступ к высокоскоростному интернету с низкой задержкой", - говорится в сообщении компании.

Starlink - проект глобальной спутниковой системы связи. Его разработала компания SpaceX, основанная в 2002 году Илоном Маском. Система Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей по всему миру за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов весом до 500 кг.

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