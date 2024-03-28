Ирландия присоединится к миграционному пакту Евросоюза

Ирландия намерена присоединиться к пакту Евросоюза о миграции и предоставлении убежища. Соответствующее сообщение размещено на сайте ирландского правительства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Миграция в ЕС является общей для Европы проблемой, требующей общих решений. Соглашение ЕС по пакту демонстрирует нашу приверженность тому, чтобы вместе обеспечивать согласованность, справедливость и эффективность наших систем предоставления убежища, вместе защищать наши границы, бороться с проблемой вторичного перемещения [просителей убежища между странами ЕС], а также проявлять солидарность со странами на рубежах ЕС, которые сильнее всего страдают из-за нелегальной миграции, - заявила министр юстиции республики Хелен Макэнти, слова которой приводятся в документе. - Пакт позволит гармонизировать процедуры получения убежища по всей территории ЕС, а также ускорить обработку прошений об убежище с тем, чтобы нуждающиеся в защите люди могли быстро ее получить, а тех, кому она не требуется, быстро возвращали в родные страны".

Дублин считает необходимым реформировать свою миграционную политику в связи с тем, что Ирландия приняла больше 100 тыс. украинских беженцев - больше любой другой западноевропейской страны в пересчете на душу населения - и сталкивается со значительным притоком просителей убежища из стран Ближнего Востока и Африки. Присоединение к пакту позволит Ирландии высылать тех просителей убежища, которые прибыли в страну из других государств ЕС, а также прибегать к европейскому механизму солидарности, позволяющему странам, столкнувшимся с повышенными миграционным давлением, делить нагрузку с другими членами сообщества.

Макэнти также объявила о планах правительства по созданию центров размещения мигрантов. Такие центры к 2028 году смогут принимать до 14 тыс. человек. Государство арендует жилье для мигрантов на рыночных условиях, как правило используя для этих целей гостиницы.

Страны ЕС 20 декабря 2023 года согласовали пакт о миграции и предоставлении убежища, согласно которому страны сообщества должны будут реагировать на усиление миграционного потока в любую из них. Речь идет либо о перемещении части нелегалов на территорию другого государства сообщества, либо о выплате компенсации за каждого непринятого мигранта. Инициатива еще должна получить официальное одобрение Европарламента и членов сообщества.

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