Блинкен посетит Европу

Госсекретарь США Энтони Блинкен 1-5 апреля посетит Францию и Бельгию. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, в Париже Блинкен проведет встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которой намерен обсудить ситуацию на Украине, а также усилия по "предотвращению эскалации конфликта в [секторе] Газа" и ряд других вопросов.

После этого Блинкен направится в Брюссель, где примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран НАТО, а также проведет переговоры с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Кроме того, Блинкен и глава Агентства по международному развитию США (USAID) Саманта Пауэр примут участие в трехсторонней встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. На встрече будут обсуждаться вопросы обеспечения стабильности в экономике Армении.

В Левене (Бельгия) Блинкен примет участие в конференции Совета ЕС - США по торговле и технологиям.

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