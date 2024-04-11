В США активизировали обучение военных борьбе с дронами

В американской армии с осени 2023 года активизировали обучение солдат навыками борьбы с беспилотниками. Об этом сообщает издание The Business Insider, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Для военнослужащих организовали двухнедельные курсы в штате Оклахома, где обучали идентифицировать и уничтожать вражеские дроны. На этом направлении командиры решили сделать акцент из-за "растущей угрозы беспилотников" в зоне конфликта в Украине и на Ближнем Востоке.

Американские солдаты осваивают оборудование для борьбы с беспилотниками Drone Buster и Smart Shooter. Первая система - это элемент радиоэлектронной борьбы. Smart Shooter - винтовка со специальной оптикой.

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