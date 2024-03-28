Королева Камилла рассказала о самочувствии Кейт Миддлтон на фоне рака

Королева Камилла дала редкий комментарий о принцессе Кейт Миддлтон, у которой диагностировали рак. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

27 марта королева Камилла посетила фермерский рынок Шрусбери. Во время своего визита жена короля Великобритании высказалась о Кейт Миддлтон. Она рассказала, что принцесса Уэльская рада поддержке, которую ей оказывают, после новости о раке.

"Я знаю, что Кэтрин в восторге от всех добрых пожеланий и поддержки", - сказала королева Камилла.

Жена короля Великобритании также получила розу и плакат с изображением сердец для Кейт Миддлтон. Она обещала передать подарки принцессе.

16 января Кейт Миддлтон была госпитализирована в одну из клиник Лондона. В этот же день ей провели операцию. По словам официальных представителей королевской семьи, хирургическое вмешательство было плановым. Позже источник заявил, что супруга принца Уильяма собирается восстанавливаться дома.

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