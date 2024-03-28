Иракское движение требует от США вывести войска из страны

Иракское ополчение поставило Соединенным Штатам ультиматум о выводе войск из страны до конца текущей недели под угрозой нападения на американские объекты. Об этом сообщает газета Newsweek со ссылкой на генерального секретаря организации Файлака аль-Ваада аль-Садика Шейха Мохаммеда аль-Тамими, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Если соглашение не будет достигнуто, американцы покинут Ирак в гробах, и мы унизим администрацию "Черного дома"", - заявил аль-Тамими, имея в виду администрацию президента Джо Байдена.

Генсек иракского ополчения добавил, что у его организации есть ракеты большой дальности, а также "умные" дроны.

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