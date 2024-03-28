Минобороны Китая обеспокоилось продвижением НАТО в Азию

Представители военного командования Китая выразили на переговорах с делегацией НАТО беспокойство по поводу продвижения деятельности альянса в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь.

"Китай выразил обеспокоенность и разъяснил свои позиции по продвижению НАТО на восток, в Азиатско-Тихоокеанский регион, и по тайваньскому вопросу, - сказал У Цянь. - Стороны договорились поддерживать связь и диалог".

В ходе встречи представители военного командования Китая и НАТО обменялись мнениями по международной и региональной ситуации, обменам в сфере обороны между КНР и НАТО, а также другим вопросам, представляющим взаимный интерес, отметил У Цянь.

В середине марта представители Управления международного военного сотрудничества Центрального военного совета КНР и Управления безопасности на основе сотрудничества Международного военного штаба НАТО провели переговоры в Пекине.

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