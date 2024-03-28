В США потерпел крушение военный вертолет Apache

Ударный вертолет AH-64E Apache потерпел крушение в американском штате Колорадо во время учений. Об этом сообщает KKTV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Представитель базы Форт-Карсон, слова которого передает телеканал, сообщил, что примерно в 18:30 (04:30 по бакинскому времени) вертолет потерпел крушение во время проведения плановых учений на базе.

Отмечается, что двое военных получили ранения и были госпитализированы.

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