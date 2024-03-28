Филиппины примут меры в ответ на действия КНР в Южно-Китайской море

Филиппины представят ответные меры в связи с действиями береговой охраны и морского ополчения Китая в Южно-Китайском море (ЮКМ). Об этом заявил филиппинский президент Фердинанд Маркос - младший на своей странице в X, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Президент провел совещание с руководством спецслужб и минобороны, а также получил заверения от союзников о готовности предоставить Филиппинам помощь для защиты своего суверенитета. "В течение последующих недель соответствующими национальными правительственными учреждениями должен быть реализован пакет ответных мер, который является соразмерным и разумным перед лицом открытых, непрекращающихся и незаконных, агрессивных и опасных нападений со стороны китайской береговой охраны и морского ополчения. Мы не стремимся к конфликту ни с одной из стран, тем более с государствами, которые претендуют на то, чтобы быть нашими друзьями, но мы не позволим лишить нас голоса или подчинить своей воле", - сказал он.

Вооруженные силы Филиппин ранее сообщили, что 23 марта судно снабжения Unaizah May 4 подверглось обстрелу из водометов двумя кораблями береговой охраны Китая вблизи отмели Аюнгин. Другая лодка снабжения UM4 получила серьезные повреждения.

Береговая охрана КНР в последнее время стала все чаще применять водометы против филиппинских судов в районе отмели Аюнгин и рифа Скарборо в ЮКМ. Происходят также столкновения кораблей. 5 марта филиппинская береговая охрана заявила, что ее корабль получил повреждения в результате столкновения с кораблем береговой охраны КНР в ЮКМ у спорного рифа, пострадали четыре человека. Китайская сторона возложила ответственность за инцидент на Филиппины, указав, что филиппинский корабль, действуя непрофессионально и опасно, умышленно врезался в китайский.

КНР несколько десятилетий ведет споры с некоторыми странами по поводу территориальной принадлежности отдельных островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Прежде всего речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо), эти споры касаются Брунея, Вьетнама, Малайзии и Филиппин.

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