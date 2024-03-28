США выделили средства странам Балтии на оборону в 2024 году

США выделили $228 млн в 2024 году на помощь в укрепление оборонного потенциала Эстонии, Латвии и Литвы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило литовское Минобороны.

"США являются стратегическим партнером Литвы и одним из главных союзников, обеспечивающих безопасность Балтийского региона. Американцы принимают крайне активное участие в реализации мер безопасности в странах Балтии, укрепляя безопасность и стабильность региона", - сказал через пресс-службу министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас.

По данным министерства, треть суммы будет выделена Литве, деньги будут направлены на совершенствование возможностей вооруженных сил - укрепление противовоздушной обороны и артиллерийского потенциала регионального радиуса действия, закупки боеприпасов.

В 2023 году только Литве США выделили около $200 млн через различные механизмы финансирования.

В последние годы с американцами заключены соглашения о закупке артсистем Himars и ракет Amraam, Литва также закупает у США 500 бронированных внедорожников JLTV, четыре вертолета Black Hawk, беспилотники Switchblade, противотанковые ракетные комплексы Javelin, оборудование связи.

С 2019 года в Литве несут службу батальоны армии США на ротационной основе.

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