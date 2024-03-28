Бойцы "Хезболла" обстреляли штаб батальона на севере Израиля

Отряды шиитской милиции "Хезболла" атаковали позиции израильских войск в трех пограничного районах на севере страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в военной сводке формирования, размещенной в Telegram-канале.

"Бойцы исламского сопротивления открыли огонь из артиллерийских орудий по штабу батальона вражеских сил в Лимане в ответ на агрессивные нападения в последние два дня на ливанские населенные пункты", - отмечается в тексте.

В нем сообщается, что шиитские бойцы произвели также залпы из реактивных установок залпового огня по поселениям Горин и Шломи.

Как сообщил новостной портал Janoubia, 27 марта на юге Ливана в ходе израильских бомбардировок были убиты 16 человек, которые принадлежали к отрядам "Хезболла", шиитского движения "Амаль" и суннитской группировки "Аль-Джамаа аль-Исламия". Среди мирных граждан имеется семь раненых.

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