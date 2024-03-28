Окончательного решения по восстановлению "Крокус Сити Холл" пока нет - Эмин Агаларов
Окончательного решения по восстановлению "Крокус Сити Холл" пока нет.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом в интервью телеканалу "Россия-24" сказал вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов.
По его словам, владельцы концертного зала будут ориентироваться на мнение Президента Владимира Путина, губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и общественное мнение.
Отметим, что 22 марта произошла стрельба в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".
Число погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле" достигло 143 человек.
Директор ФСБ Александр Бортников доложил Президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, участвовавших в теракте в "Крокус сити холле".
По решению суда лица, обвиняемые в совершении террористического акта - Далерджон Мирзоев, Саид Акрам Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Махаммадсобир Файзов, были помещены в СИЗО.
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