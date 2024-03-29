В Польше внесли ясность в вопрос возвращения воинского призыва
В Министерстве национальной обороны Польши пока не рассматривают необходимость возвращения обязательной военной службы.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью телеканалу TVN24.
"В любой момент, если появится такая необходимость, ее (обязательную военную службу) можно [снова] ввести", - уточнил он.
При этом глава Минобороны отметил, что "добровольная служба в армии пользуется огромной популярностью". "До середины марта в армию по принципу добровольности вступили пять тысяч солдат, это абсолютный рекорд", - сказал министр.
27 марта о необходимости обсудить возможность обязательной военной службы заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера.
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