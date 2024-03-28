Итальянское командование рассчитывает на увеличение численности армии

Необходимо увеличить численность вооруженных сил Италии, проблему можно было бы решить, в том числе, создав относительно небольшой корпус резервистов, пишет Il Sole 24 Ore со ссылкой на высказывания начальника генштаба Италии адмирала Джузеппе Каво Драгоне и министра обороны Гуидо Крозетто, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Закон 2012 года предполагал сокращение численности военнослужащих в стране до 150 тысяч человек в 2024 году. Целевой показатель был пересмотрен, и теперь власти ориентируются на армию численностью 160 тысяч военнослужащих.

"У нас сильная нехватка личного состава. 150 тысяч - это было бы недопустимо. В итоге нам утвердили 160 тысяч, но и этого мало. При 170 тысячах мы смогли бы с трудом сводить концы с концами", - заявил Драгоне в парламенте.

"Времена изменились, изменились и угрозы, с которыми мы сталкиваемся. Мы все активнее используем нашу армию (...). До тех пор, пока я занимаю свой пост, я продолжу запрашивать еще больше бойцов", - добавил он.

Газета напомнила, что в 2012 году правительство Марио Монти запланировало постепенное сокращение армии Италии с целью оптимизации расходов в оборонной сфере. В 2017 году, по данным Минобороны, в армии служили примерно 172 тысячи военнослужащих. В 2018 их стало около 171 тысячи, в 2020 и 2021 их было примерно 169 тысяч, а в 2022 и 2023 - 166 тысяч и 165 тысяч соответственно.

Il Sole 24 Ore подчеркивает, что еще одной проблемой стало постепенное "старение" армии: Драгоне считает нужным значительно снизить средний возраст военнослужащих, особенно офицеров. Однако для этого, как отмечается в статье, придется пойти на дополнительные расходы.

На этом фоне Крозетто уже несколько месяцев настаивает на окончательном одобрении идеи о корпусе резервистов численностью максимум в 10 тысяч человек. Предполагается, что вступление в него будет добровольным, а использовать его могут лишь в случае серьезных угроз для страны. Эту идею утвердили еще в 2022 году, однако сроки реализации сдвинули до 2026 года. Для окончательного создания корпуса резервистов еще потребуется получить, в частности, согласие парламента, пишет газета.

Армия в Италии - полностью профессиональная. Призыв в стране отменили несколько десятилетий назад.

Драгоне в ноябре возглавит Военный комитет НАТО.

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