Неблагоприятные последствия сильного ветра в Бишкеке

В Бишкеке из-за шквалистого ветра городская мерия объявила чрезвычайное положение.

Как сообщает Day.Az, в результате сильного ветра в Бишкеке нанесен существенный ущерб зданиям, автомобилям и троллейбусным линиям.

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