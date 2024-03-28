https://news.day.az/world/1647913.html Неблагоприятные последствия сильного ветра в Бишкеке - объявлено ЧП - ФОТО - ВИДЕО
Неблагоприятные последствия сильного ветра в Бишкеке - объявлено ЧП - ФОТО - ВИДЕО
В Бишкеке из-за шквалистого ветра городская мерия объявила чрезвычайное положение.
Как сообщает Day.Az, в результате сильного ветра в Бишкеке нанесен существенный ущерб зданиям, автомобилям и троллейбусным линиям.
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