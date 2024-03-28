Туркмения занимает все более заметное место в информационном пространстве и мире

Туркмения в настоящее время занимает все более заметное место в информационном пространстве и в мире.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, выступая на медиафоруме "Туркменская земля - центр цивилизаций". Он приурочен к провозглашению Международной организацией тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) туркменского города Анау культурной столицей тюркского мира в 2024 году.

"Мы считаем, что это очень важное событие для Туркменистана, для страны, которая все больше занимает заметное место в мировом не только информационном пространстве, но и в целом на мировой арене", - сказал он.

"В РФ большая история, связанная с тюркским миром, и отношениям с тюркским миром в России придают огромное значение", - добавил первый заместитель генерального директора ТАСС.

Гусман также напомнил о том, что два года назад брал интервью у Гурбангулы Бердымухамедова, который на тот момент был президентом Туркмении. "Я помню эту беседу с ним и понимаю, какие стратегические задачи он поставил перед своей страной, перед своим народом, которые сегодня уверенно воплощаются в жизнь под руководством президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова", - подчеркнул Гусман.

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