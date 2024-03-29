Экс-помощник Трампа считает, что он выведет США из НАТО в случае переизбрания

Бывший президент США Дональд Трамп в случае избрания на новый срок вернется к обсуждению выхода США из НАТО и с большой вероятностью осуществит это.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил бывший помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в интервью газете Le Figaro.

"Мне кажется, что с большой вероятностью он выйдет из НАТО в случае переизбрания. Когда у него появляется идея, Трамп к ней возвращается снова и снова, потом забывает, но в конечном счете вспоминает и действует. Многие считают, что это просто инструмент для переговоров, но я так не думаю", - сказал он.

Бывший президентский советник напомнил, что в 2018 году, когда, по его же словам, Трамп всерьез рассматривал выход из НАТО, он шокировал европейцев, заявив, что они не могут ожидать поддержки от США, если продолжат платить столь же большие суммы за природные ресурсы потенциальному противнику, то есть России. На этом фоне Болтон и другие сотрудники администрации вели переговоры со странами ЕС, убеждая их увеличить расходы на оборону, чтобы не дать Трампу повода отказаться от членства в НАТО. Однако, если бывший помощник президента считал, что таким образом они усиливают альянс, то, по его словам, американский лидер действовал из иных побуждений.

"Он выступал за более жесткую позицию по "Северному потоку", но лишь потому, что это давало ему повод надавить на европейцев, особенно на немцев, - сказал Болтон. - Он настаивает на [увеличении] европейских взносов [в НАТО] не для того, чтобы укрепить альянс, а для того, чтобы ослабить его и наказать наших союзников, которые, по его мнению, обманули нас и заставили подписать торговые соглашения, которые не очень выгодны".

Что же касается Украины, то, комментируя слова Трампа о том, что он мог бы урегулировать конфликт за 24 часа, сведя на переговорах лидеров РФ и Украины, Болтон выразил убеждение, что это абсолютно нереально. А поскольку Трамп "никогда не проигрывает", то вину за провал он возложит на одну из сторон и с большой вероятностью это будет украинский президент Владимир Зеленский, что "поставит Украину под угрозу".

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