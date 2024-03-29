В Польше подняли в небо боевую авиацию

В Польше подняли в небо авиацию.

Как передает Day.Az, об этом сообщило оперативное командование польских Вооруженных сил в соцсети Х.

В ведомстве заявили, что это сделано из-за "интенсивной активности РФ", в частности из-за ударов по объектам на территории Украины. Население предупредили о повышенном уровне шума в юго-восточной части страны.

В ВС добавили, что военные запустили все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства, а также мониторят ситуацию.

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