https://news.day.az/world/1647991.html В Польше подняли в небо боевую авиацию
В Польше подняли в небо боевую авиацию
В Польше подняли в небо авиацию.
Как передает Day.Az, об этом сообщило оперативное командование польских Вооруженных сил в соцсети Х.
В ведомстве заявили, что это сделано из-за "интенсивной активности РФ", в частности из-за ударов по объектам на территории Украины. Население предупредили о повышенном уровне шума в юго-восточной части страны.
В ВС добавили, что военные запустили все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства, а также мониторят ситуацию.
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