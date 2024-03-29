Байден о готовности ряда арабских стран признать Израиль

Государства Персидского залива, в числе которых Катар и Саудовская Аравия, готовы признать Израиль. Об этом заявил президент США Джо Байден, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я работаю с саудовцами и со всеми другими арабскими странами, включая Египет, Иорданию и Катар. Они готовы полностью признать Израиль", - отметил нынешний глава Белого дома.

Байден подчеркнул, что страны Персидского залива выразили готовность признать Израиль первые. Американский лидер обратил внимание, что должен быть "план действий после Газы" и путь к решению о двух государствах.

По его словам, это не обязательно должно произойти быстро, в этом вопросе важен прогресс.

Байден выразил уверенность, что это можно сделать для обеспечения целостность и безопасности Израиля.

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