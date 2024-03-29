Туск считает, что Европа переживает предвоенную эпоху

Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил мнение, что Европа без преувеличения находится сейчас в предвоенном периоде, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Самое тревожное сейчас то, что возможен буквально любой сценарий, - отметил он в интервью испанской газете El Pais. - Такой ситуации мы не переживали с 1945 года". "Я знаю, это звучит удручающе, особенно для людей молодого поколения, но нам надо морально привыкнуть к новой эпохе, - считает премьер. - Мы живем в предвоенную эпоху, я не преувеличиваю".

Туск также рассказал, что на последней встрече европейских лидеров глава правительства Испании Педро Санчес попросил прекратить использовать в высказываниях слово "война". "Он заявлял, что люди не хотят чувствовать такую угрозу, что в Испании звучит абстрактно, - поделился Туск. - Я ответил, что в моей части Европы война больше не является абстракцией".

Как считает польский премьер, Европе необходимо "делать больше" в оборонной сфере. "Не для того чтобы добиться военной автономии от США или создать параллельные структуры из НАТО, а для того, чтобы лучше использовать наш потенциал, наши возможности и нашу силу, - считает он. - Мы будем более привлекательным партнером для США, если будем более самостоятельными в обороне".

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