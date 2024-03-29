Франция может отменить церемонию открытия Олимпиады - на фоне возможных терактов
Главное управление внутренней безопасности Франции (DGSI, внутренняя разведка) обеспокоено вероятностью террористических атак.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Europe 1, глава МВД Жеральд Дарманен должен был вчера, 28 марта, встретиться с представителями спецслужбы, чтобы обсудить проведение церемонии открытия Олимпиады в Париже.
По данным радио, террористическая угроза на территории Франции "очень высока" на фоне недавнего теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле". Контртеррористическая служба должна была проинформировать министра о состоянии угрозы. DGSI "опасается возвращения во Францию массового терроризма, совершаемого с использованием боевого оружия или таранов транспортных средств", поэтому служба "хочет максимально избежать сценария скоординированной атаки в день церемонии открытия Олимпийских игр перед камерами со всего мира".
"Мы должны перейти к плану Б", - заявил неназванный источник радио в разведслужбе, имея в виду возможность отмены церемонии. По его словам, существующий ее формат, предполагающий в том числе проведение речного парада на Сене, "представляет слишком много рисков, чтобы его можно было оставить как есть".
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Для их охраны планировалось задействовать до 20 тыс. военных.
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