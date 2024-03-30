США ужесточают контроль над торговыми партнерами американского бизнеса

Власти Соединенных Штатов требуют от американских компаний прекратить поставки товаров более 600 зарубежным партнерам, опасаясь попадания продукции в Россию для использования в конфликте в Украине.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил помощник министра торговли США Мэттью Аксельрод на конференции по экспортному контролю в Вашингтоне.

"За последние несколько недель мы разослали письма более 20 американским компаниям, каждое содержало список из более 600 иностранных сторон, - приводит его слова агентство Reuters. - В этих письмах мы просили американские компании добровольно прекратить поставки этим сторонам из-за высокого риска перенаправления в Россию". Агентство утверждает, что компании, о которых идет речь, производят товары, послужившие компонентами для российских ракет и дронов, найденных в зоне боевых действий в Украине.

Аксельрод добавил, что высокопоставленные чиновники Минторга, а также Госдепартамента и Минфина США напрямую контактируют с руководством некоторых американских компаний, чтобы обсудить будущие шаги для предотвращения попадания продукции этих фирм в Россию.

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