https://news.day.az/world/1648056.html Турция и США обсудят борьбу с терроризмом
Турция и США обсудят борьбу с терроризмом
Директор Национальной разведывательной службы Турции Ибрагим Калын встретится сегодня с членами Палаты представителей Конгресса США.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, ожидается, что на встрече будут обсуждены двусторонние отношения, украинский кризис, палестино-израильский конфликт, а также борьба с ИГ и РКК.
В ходе встречи будут обсуждены также вопросы, связанные с визитом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США 9 мая.
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