Турция и США обсудят борьбу с терроризмом

Директор Национальной разведывательной службы Турции Ибрагим Калын встретится сегодня с членами Палаты представителей Конгресса США.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, ожидается, что на встрече будут обсуждены двусторонние отношения, украинский кризис, палестино-израильский конфликт, а также борьба с ИГ и РКК.

В ходе встречи будут обсуждены также вопросы, связанные с визитом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США 9 мая.

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