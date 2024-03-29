Эрдоган планирует посетить США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен в начале мая отправиться в США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом источники в турецком руководстве сообщили изданию Daily Sabah.

"Президент Эрдоган планирует визит в США на 9 мая", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это будут первые переговоры Эрдогана в Белом доме за время прези‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​дентства Джо Байдена.

Эрдоган и Байден, как ожидается, обсудят, в частности, ситуацию в секторе Газа, сотрудничество в оборонной сфере и борьбу с терроризмом.

Источник Daily Sabah добавил, что глава Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын позже в пятницу встретится с членами Палаты представителей США в Вашингтоне.

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