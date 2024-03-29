Масштабные погромы ожидаются во французской Ницце

Всё больше сообщений о готовящихся сегодня или завтра вечером масштабных погромах в Ницце.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Среди прочего, под угрозой могут быть выходцы из России, которых в Ницце довольно много. Спецслужбы Франции проводят профилактические мероприятия для недопущения погромов.

Ранее в понедельник вечером и во вторник произошли жестокие драки между конкурирующими бандами в районе Мулен в Ницце (на видео).

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