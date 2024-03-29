Конгрессмены США обсудили в Анкаре вопросы обороны и энергобезопасности

Группа представителей Конгресса США обсудила в Минобороны и МИД Турции вопросы обороны и энергетической безопасности. Делегацию возглавляет председатель комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Майк Роджерс, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает телеканал CNN Turk, в ходе переговоров с министром обороны Турции Яшаром Гюлером обсуждались, в частности, вопросы продажи Анкаре истребителей F-16 и комплектов модернизации для них, а также снятие введенных в отношении Турции ограничений на закупки и продажу продукции оборонной промышленности. В вопросе истребителей, как отметил телеканал, сейчас идет оценка соответствующего контракта с республикой. Турецкая сторона предоставила американским чиновникам список заблокированных Конгрессом торговых позиций в оборонной сфере, которые, как ожидает Анкара, будут освобождены от ограничений.

Как сообщил в свою очередь МИД Турции, делегация Конгресса в ходе визита в ведомство "обсудила энергетику, энергетическую безопасность и возможности сотрудничества в рамках стратегических отношений между Турцией и США". Также в ходе контактов в Анкаре поднимались вопросы, связанные с российско-украинским конфликтом, с борьбой против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), особенно в свете недавнего теракта в Подмосковье, обсуждалась тема антитеррора в Сирии и Ираке, где Турция требует от США прекратить содействие курдским организациям, признанным Анкарой террористическими.

CNN Turk также добавляет, что члены Конгресса совершают региональное турне. До приезда в Турцию они посетили Саудовскую Аравию и Узбекистан.

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