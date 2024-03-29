В Германии захотели запретить популярную правую партию

В Германии прошли протесты с призывами полностью запретить деятельность правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая является второй политической силой в стране по популярности. Об этом информирует The Washington Post (WP), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Возмущение деятельностью партии было вызвано встречей группы высокопоставленных членов АдГ с "крайне правыми экстремистами" для обсуждения плана насильственной депортации мигрантов. "Призывы к полному запрету АдГ усилились в последние недели (...). Сотни тысяч людей вышли на демонстрации с лозунгами "за демократию, против правых"", - отмечает издание.

Правительство ФРГ, в свою очередь, рассматривает возможность запрета финансирования правых партий, которые считает экстремистскими. Разведывательные службы Германии также взяли партию на заметку по подозрению в экстремистской деятельности.

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