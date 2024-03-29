Раскрыто мнение врачей о ходе лечения рака у короля Карла III

Источник, близкий к британской королевской семье, раскрыл мнение врачей о ходе лечения рака у короля Карла III. Об этом сообщает издание People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Источник заявил, что лечение короля успешно продвигается. По его словам, врачи оптимистично оценивают перспективы Карла III. Сам король также сохраняет позитивный настрой.

Как утверждает источник, лечение не накладывает существенных ограничений на работу монарха. В последние месяцы круг общения короля был ограничен из-за ослабленного иммунитета, однако, по его мнению, в теплое время года риск заражения инфекционными заболеваниями становится ниже.

Сейчас Карл постепенно расширяет круг общения и к лету рассчитывает вернуться к обычной работе. В Букингемском дворце уже составляют его летний график, однако окончательное решение о проведение мероприятий будет принято позднее с учетом рекомендаций медиков.

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