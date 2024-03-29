https://news.day.az/world/1648208.html Израиль возобновит переговоры с ХАМАС
Израиль возобновит переговоры с ХАМАС
Израиль согласился на новый раунд переговоров с палестинским радикальным движением ХАМАС об освобождении заложников в Газе. Сообщение опубликовано на сайте канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Нетаньяху одобрил следующий раунд переговоров по освобождению заложников. Премьер провел обсуждение с руководством Моссада и Агентства безопасности Израиля по вопросу удерживаемых израильских граждан. Политик одобрил отправку делегации в Каир и Доху для возобновления переговоров.
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