Израиль возобновит переговоры с ХАМАС

Израиль согласился на новый раунд переговоров с палестинским радикальным движением ХАМАС об освобождении заложников в Газе. Сообщение опубликовано на сайте канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Нетаньяху одобрил следующий раунд переговоров по освобождению заложников. Премьер провел обсуждение с руководством Моссада и Агентства безопасности Израиля по вопросу удерживаемых израильских граждан. Политик одобрил отправку делегации в Каир и Доху для возобновления переговоров.

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