https://news.day.az/world/1648217.html США ввели визовые ограничения против 10 сирийских чиновников
США ввели визовые ограничения против 10 сирийских чиновников
Соединенные Штаты ввели визовые ограничения в отношении 10 сирийских чиновников, которые, по мнению Вашингтона, "причастны к нарушению прав человека".
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера.
"Госсекретарь [США Энтони Блинкен] предпринимает шаги по введению визовых ограничений против 10 правительственных чиновников и членов их семей за их причастность к нарушению прав человека", - сообщил Миллер.
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