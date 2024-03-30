Беспилотник "Хезболлах" атаковал военную машину на севере Израиля

Беспилотный летательный аппарат, запущенный с юга Ливана бойцами шиитской милиции "Хезболлах", поразил военно-транспортное средство на севере Израиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении формирования, размещенном в Telegram-канале.

"Беспилотник нанес удар по военной машине возле поселения Метула, - отмечается в тексте. - В рядах противника есть потери".

Ранее шиитские бойцы обстреляли из минометов и артиллерийских орудий окрестности населенных пунктов Афирим и Фассута в Верхней Галилее. Несколько ракет большого калибра Burkan было выпущено по позициям израильских войск и механизированным патрулям на высотах Кфар-Шуба, а также по погранпостам в Хадаб-Яруне и Джель-эль-Аляме.

Как указывается в заявлении "Хезболлах", операции против вражеских сил проведены "в ответ на агрессивные нападения на ливанские мирные селения". На юге Ливана в ходе атаки израильского беспилотника в пятницу был убит заместитель командира ракетных сил "Хезболлах" Али Абдель Хасан Наим.

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