В Словении обнаружили 250-килограммовую бомбу

Строители обнаружили 250-килограммовую авиабомбу времен Второй мировой войны в Мариборе на северо-востоке страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Словенское агентство печати.

Отмечается, что авиабомба была обнаружена рабочими при проведении строительных работ рядом с промышленным объектом в районе Тезно. Пиротехники государственного подразделения по защите от неразорвавшихся боеприпасов планируют обезвредить ее 7 апреля. 50 человек, которые проживают на расстоянии 400 м от найденной авиабомбы, во время работы пиротехников покинут свои дома.

В 2022 году специалисты успешно обезвредили 250-килограммовую авиабомбу, найденную во время строительных работ на улице Преворшкова на юге Марибора. Второй по численности населения город Словении, как указывает агентство, был одним из населенных пунктов, подвергшихся бомбардировкам на территории бывшей Югославии во время Второй мировой войны. В период с января 1944 по апрель 1945 года на Марибор было совершено 29 авианалетов и сброшено почти 16 тыс. бомб.

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