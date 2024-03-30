США вводят санкции против должностных лиц Гонконга

Соединенные Штаты вводят визовые санкции в отношении должностных лиц специального административного района КНР Гонконг (Сянган).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Как утверждается в его письменном заявлении, власти Китая "активизируют подавление <...> гражданского общества, средств массовой информации и инакомыслящих <...>" в Гонконге. "В связи с этим Госдепартамент объявляет, что делает шаги в целях введения визовых ограничений в отношении множества должностных лиц Гонконга, несущих ответственность за усиливающееся ущемление прав и свобод", - отмечает глава американской дипломатии. Он не уточняет, кто именно подпал под нынешние рестрикции США.

"Мы привержены продолжению работы с Конгрессом [США] и международным сообществом, чтобы поддерживать население Гонконга, призывая к восстановлению его защищенных прав и свобод, немедленному освобождению несправедливо задержанных или приговоренных к тюремным заключениям в соответствии с законом о национальной безопасности", - заявляет Блинкен.

Законодательный совет (парламент) Гонконга 19 марта принял закон о национальной безопасности. Этот правовой акт, в частности, предусматривает пожизненное заключение как максимальную меру наказания за госизмену, мятеж, подстрекательство военнослужащих Китая к мятежу, а также сговор с внешними силами "в целях нанесения ущерба или ослабления общественной инфраструктуры для того, чтобы поставить под угрозу национальную безопасность".

Как говорилось в докладе правительства КНР, распространенном в начале марта на открытии 2-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламент) 14-го созыва, Пекин продолжит реализовывать принципы, согласно которым специальными административными районами Гонконг и Макао (Аомэнь) управляют патриоты.

Весной 2021 года власти КНР инициировали реформу избирательной системы Гонконга. Она была нацелена на обеспечение принципа "Гонконгом управляют патриоты". В соответствии с ним до выборов разрешено допускать только патриотично настроенных кандидатов, лояльных властям и не представляющих угрозы для национальной безопасности.

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