Еще одна страна ЕС пострадала от ускорения инфляции

В марте инфляция в Италии, рассчитанная по стандартам Евросоюза, увеличилась до 1,3% в годовом выражении с уровня 0,8% в феврале, передает Day.Az.

По предварительному отчету итальянского статистического агентства Istat, цены на энергоносители в текущем месяце снизились на 10,8% после более значительного падения на 17,3% в феврале.

Стоимость транспортных услуг выросла на 4,4% после подъема на 3,8% в предыдущем месяце, а цены на продукты питания повысились на 2,6% после роста на 4,4%. В целом, услуги подорожали на 3% (в феврале - на 2,9%).

Базовая инфляция, исключая энергоносители и продукты питания, также увеличилась до 2,4% в марте с уровня 2,3% в феврале.

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