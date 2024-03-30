https://news.day.az/world/1648230.html Японию обвинили в возрождении императорской армии
Японию обвинили в возрождении императорской армии
В Северной Корее считают, что Япония под видом укрепления своего оборонного потенциала и Сил самообороны возрождает императорскую армию. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
В публикации утверждается, что сегодня Токио приукрашивает свои "прошлые преступления путем искажения истории", а также расширяет отряды самообороны как наступательные вооруженные силы. В Пхеньяне считают, что они обладают сверхсовременным вооружением.
В КНДР предполагают, что агрессивные амбиции Японии не изменятся от смены поколений.
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