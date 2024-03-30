Израиль провел серию авиаударов по Сирии

Израиль впервые за несколько месяцев нанес самые мощные удары по северной сирийской провинции Алеппо во время которого был поражен высокопоставленный командир "Хезболлы" в Ливане Али Абед Ахсан Наим.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, oб этом сообщает Reuters.

В публикации отмечается, что авиаудары наносились по местам дислокации "Хезболлы" и Корпусу стражей иранской революции (КСИР).

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани подчеркнул, что действия Израиля являются "вопиющей попыткой расширить войну".

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