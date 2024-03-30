https://news.day.az/world/1648237.html Израиль провел серию авиаударов по Сирии
Израиль провел серию авиаударов по Сирии
Израиль впервые за несколько месяцев нанес самые мощные удары по северной сирийской провинции Алеппо во время которого был поражен высокопоставленный командир "Хезболлы" в Ливане Али Абед Ахсан Наим.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, oб этом сообщает Reuters.
В публикации отмечается, что авиаудары наносились по местам дислокации "Хезболлы" и Корпусу стражей иранской революции (КСИР).
Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани подчеркнул, что действия Израиля являются "вопиющей попыткой расширить войну".
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